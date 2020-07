Michelle Obama, l’ancienne première dame des Etats-Unis a inauguré ce mercredi 29 juillet 2020 son nouveau projet de Podcast. Avec son époux qui est le tout premier invité du premier épisode, ils ont évoqué une partie de leur jeunesse et les différentes actions qu’ils ont menées en tant que militant. Ce fut une occasion pour Michelle Obama de revenir sur les conditions relativement précaires dans lesquelles elle a vécues une partie de sa vie.

L’obtention de son diplôme de droit…

Elle fait remarquer qu’à un moment de sa vie, sa condition de pauvre a été un blocage pour son évolution. Elle aurait gardé une « vision limitée » de ce qu’elle était à même de faire dans sa vie. Le déclic est intervenu selon ses confidences suite à l’obtention de son diplôme de droit et après qu’elle ait décroché un travail dans une entreprise de grande renommée. Après ces différentes étapes de sa vie, l’ancienne première dame a pris sur elle la décision de revenir porter assistance aux personnes démunies de sa communauté.

La participation des jeunes au scrutin

L’ancien président américain a quant à lui expliqué pourquoi il a choisi de travailler sur les droits civiques. Cette option avait le mérite selon ses explications de lui permettre d’être en relation avec d’autres personnes. «Avoir du succès seul n’est pas suffisant, je devais m’occuper du garçon à côté de moi à l’école», a poursuivi son épouse par la suite. Ils n’ont pas manqué d’aborder le sujet relatif à la lutte contre le racisme et les violences policières que mène le mouvement Black Lives Matter.

A ce niveau, ils ont exprimé leur déception sur le fait que les jeunes ne participent pas au scrutin. «Les jeunes sont plus idéalistes que jamais, plus que je ne l’étais. Le problème c’est que certaines choses ne peuvent pas être faites par nous-mêmes. On ne peut pas construire des infrastructures, gérer une pandémie par nous-mêmes», a fait remarquer l’ancien président américain.