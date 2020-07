Le mois d’août a une signification particulière au Bénin. Le premier jour de ce mois est le jour de la célébration de l’accession du Bénin à la souverainement nationale et internationale. Et le 1er août 2020, le pays célèbre ses 60 ans d’indépendance. Et normalement, cette célébration est censée être un moment de fête. Mais, 2020 est une année particulière avec la pandémie du coronavirus qui induit des contraintes et restrictions. Selon la chargée de communication de Canal+ Bénin, Afoussat Salifou Traoré, malgré les restrictions, Canal+ tient à respecter la tradition. Canal+ reste fidèle à son slogan «Canal+ partout et pour tous ».

A défaut de faire la fête dans les rues, Canal+ Bénin veut que ses abonnés fassent la fête dans leurs foyers. Alors, pour fêter comme il se dit les 60 d’indépendance du Bénin, Canal+ Bénin a lancé une promotion spéciale indépendance. Ainsi, le décodeur HD Canal+ est offert à un prix promotionnel de 5000 FCFA à partir d’un abonnement à la formule ‘’Evasion’’. Mieux, Canal+ Bénin souhaite offrir gratuitement avec une garantie de six mois, une installation à tous ses abonnés qui vont souscrire aux formules ‘’Evasion+’’ et ‘’Tout Canal+’’ pour garantir qu’ils aient la meilleure qualité de réception possible. L’installation par ses techniciens agréés est à 3000 FCFA pour toutes les autres formules. Vu que le jour de la célébration de cette indépendance tombe sur un week-end, Canal+ Bénin promet à ses abonnés un week-end bien rempli.

Un mois d’août riche sur Canal+

Pour permettre au grand nombre d’en profiter, tous les abonnés actifs dans la période vont se voir offrir la formule ‘’Tout Canal+’’ tout le week-end de l’indépendance. Pour le directeur général de Canal+ Bénin, Jonathan Lett les Béninois peuvent bénéficier de ces offres à partir de ce vendredi 24 juillet 2020. Autant dire que les petits prix prennent leur indépendance chez Canal+ Bénin. Pour ce qui est des programmes, le mois d’août réserve bien de chose aux abonnés. Le responsable secteur de Canal+ Bénin, Elvis Houessou a indiqué que pour accompagner cette célébration et renforcer ses liens avec ses abonnés, Canal+ propose une très riche programmation. Ainsi, les abonnés peuvent suivre le feuilleton ‘’La Dona’’ saison 2 sur Novelas TV du lundi au vendredi, la champion’s league du 7 au 23 août avec un match presque tous les jours. Il y a aussi d’autres programmes sport à voir au cours de ce mois d’août 2020.