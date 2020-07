Une affaire portant sur des faits d’association de malfaiteurs, de vol à main armée et de recel a été, ce lundi 27 juillet 2020, le deuxième dossier au rôle de la première session criminelle de l’année 2020 du Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Statuant en matière criminelle, le juge a condamné les cinq accusés reconnus coupables des faits à 12 ans de réclusion criminelle pour certains, 10 ans et 8 ans pour d’autres. Pour avoir reconnu les faits à sa charge et pour avoir collaboré à la manifestation de la vérité lors de l’audience, Jules Quenum Azanmadohouenou a vu sa peine réduite alors qu’il est accusé des mêmes faits que trois autres de ses co-accusés.

Il écope de 8 ans de réclusion criminelle pour les faits d’association de malfaiteurs et de vol à main armée. Pour les mêmes faits, Wilfried Ahouandjinou, Parfait Tokpo et Samson Codjia sont condamnés à 12 ans de réclusion criminelle. Le cinquième co-accusé, Roger Kpadonou a écopé de 10 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et recel. Les faits reprochés aux cinq accusés se sont déroulés de 2014 à 2015. Jules Quenum Azanmadohouenou, Wilfried Ahouandjinou, Samson Codjia et Parfait Tokpo, en bande organisée spécialisée dans la soustraction de motocyclettes, ont semé la peur au sein des populations. Une fois la nuit tombée, ils se remorquent deux à deux sur des motocyclettes. Les conducteurs sont déguisés en zémidjan (conducteurs taxi-moto) et leurs passagers sont munis de machettes.

Une fois leur victime identifiée, ils l’interceptent à quatre et lui arrachent sa motocyclette. Lorsqu’ils immobilisent la victime, l’un des passagers de la bande récupère la motocyclette. En cas de résistance, ils font usage de leurs machettes. Les motocyclettes volées sont revendues à Sè, à Roger Kpadonou. Les forces de sécurité publique ont fini par mettre la main sur les cinq membres de la bande. Interpelés et inculpés de vol à main armée et de recel, seul Jules Quenum Azanmadohouenou a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Quant à Wilfried Ahouandjinou, Samson Codjia, Parfait Tokpo et Roger Kpadonou, ils ont reconnu les faits à l’enquête préliminaire avant de se rétracter devant le magistrat instructeur. Ils ont tous maintenu leur position à la barre et Jules Quenum Azanmadohouenou a de nouveau reconnu les faits.