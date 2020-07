En 2002, quand l’emblématique capitaine des écureuils du Bénin Amadou Moudachirou décidait de réveiller les écureuils du Bénin d’un hiver trop long et paresseux, on était à mille lieues d’imaginer que “ces sympathiques rongeurs” allaient faire vivre à tout un peuple un quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 17 ans plus tard. Parmi les acteurs majeurs de cette prouesse historique : Stéphane Sessègnon, l’actuel capitaine du 11 national.

Meilleur buteur devant une autre légende, Razak Omontoyossi

Ce joueur qui a d’abord éclaboussé de tout son talent la ligue 1 Béninoise dans l’emblématique équipe des Requins de l’Atlantique a croisé un jour le chemin d’un certain Ganiou Soglo, ancien député, ancien ministre et fils de l’ex président Nicéphore Soglo. L’homme l’aide à aller monnayer ses talents du côté de l’Hexagone dans l’équipe de Créteil. Mais son talent était trop grand pour s’humilier dans cette formation de la Division 2. Rapidement, il rejoindra le Mans, un club qui évoluait alors en ligue 1.

Époustouflé par l’agilité et l’aisance technique du joueur, le Paris Saint Germain l’achète. Il fera les beaux jours de cette équipe avant de découvrir la Première League anglaise puis le championnat turc. En équipe nationale le palmarès de Sessègnon est impressionnant. Il a participé aux Can 2008,2010 et 2019 avec les écureuils. Le joueur est également le meilleur artificier du 11 national avec 24 réalisations, juste devant une légende du nom de Razak Omontoyossi.

Il a un aspect magique

C’est à ce palmarès éloquent que l’entraîneur de la Guinée Didier Six rendra hommage récemment sur la plateforme Dream Team. Sessègnon est de son point de vue, un « grand joueur que le Bénin a la chance de posséder avec un aspect magique et un objectif de toujours aller vers l’avant et de provoquer ». Didier Six ira même jusqu’à le comparer à Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool.

« Je compare un peu Mané à Sessegnon. Il a une carrière brillante » a dit le coach européen selon les propos rapportés par le site Afrikfoot. La dernière fois que le béninois avait croisé les crampons avec le sénégalais c’était en quart de finale de la Can Egypte 2019. C’était d’ailleurs la première fois que le 11 national accédait à ce stade de la compétition.