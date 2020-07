Partie comme une rumeur, la nouvelle s’est précisée dans le courant de la journée. Le Bénin va voir naître un nouveau parti politique. Il a pour nom «Les Démocrates ». Les membres fondateurs de ce parti vont faire d’aprèsnos sources, ce mercredi 29 juillet 2020, la déclaration de constitution de cette formation politique au ministère de l’intérieur. Ancien membre du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Nourénou Atchadé est un des membres fondateurs de ce parti qui, déjà, se réclame être opposé au régime de la rupture.

Selon l’ancien député Nourénou Atchadé, le parti Les Démocrates fait son apparition parce que «le Bénin mérite mieux que ce qui se fait actuellement en matière de gouvernance ». Selon les informations reçues, la réunion constitutive de ce parti annoncé par Nourou-Dine Saka Saley comme un grand ensemble, s’est tenue le 6 juillet à Cotonou sous les diligences du comité de pilotage. Ce même comité a supervisé la compilation des dossiers administratifs qui proviennent des 77 communes.

Et le parti compte plus de 1155 membres fondateurs. L’ex-président d’honneur du parti FCBE est l’une des têtes de proues de cette formation qui regroupe des membres démissionnaires de FCBE et d’autres acteurs politiques qui sont contre la gestion de Talon comme Eric Houndété, Nourou-Dine Saka Saley. On en saura plus sur les membres de ce parti de l’opposition dans les heures à venir.