Acteur politique du Bénin, Nourou-Dine Saka Saley a levé un coin de voile sur le parti «Les Démocrates » en constitution. Au micro de la radio en ligne Crystal News ce mardi 28 juillet 2020, il a indiqué que la question de la création d’un grand parti de l’opposition ne date pas d’aujourd’hui. Avant les dernières législatives, il avait déjà pris sur lui l’initiative de rencontrer un certain nombre de leaders politiques comme les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo et l’ancien député Eric Houndété, dans la cadre de la formation d’un parti d’ensemble.

Donc, le parti «Les Démocrates » n’est que la concrétisation d’un projet sur lequel, «nous étions depuis un bon moment ». Et Il est heureux qu’avec le temps, les positions et les postures se sont clarifiés au niveau de l’opposition. De sorte qu’aujourd’hui il y a un résidu «que nous pouvons qualifier de résidu objectif, concret qui puisse nous permettre de savoir clairement qui fait quoi au sein de l’opposition ». A l’en croire, l’objectif est d’avoir au sein de ce parti les deux anciens présidents que sont Boni Yayi et Nicéphore Soglo à titre de personnes ressources. «Nous y travaillons fortement mais les sensibilités ne sont pas forcément identiques », a confié Nourou-Dine Saka Saley. Il fait remarquer qu’«aucun parti politique au Bénin n’a, en son sein, au moins un ancien président de la République ».

Pas à cause de la présidentielle

Il relève que «Les Démocrates », c’est un parti ; ce n’est pas un parti de l’opposition. Car, pour lui, l’opposition n’est que circonstancielle. Il faut dissocier la naissance de ce parti d’avec l’opposition à un régime donné. Et «nous nous sentons relativement et confortablement sereins parce que nous ne sommes pas dans un timing qui nous oblique à la création d’un parti politique ».

Nourou-Dine Saka Saley rappelle que l’élection présidentielle ne nécessite pas que le candidat soit issu d’un parti politique. Donc, ils ne sont pas obligés de se constituer en parti politique si l’objectif est la présidentielle immédiate. «Nous constituons un parti politique parce que nous voulons un parti politique dans lequel les militants apprendront à se former, apprendrons à grandir », a laissé entendre l’homme.