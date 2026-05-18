Bénin : Top départ pour l'examen du Diplôme de Technicien (DT), session 2026

Les épreuves écrites de l’examen national du diplôme de technicien (DT) ont officiellement démarré ce lundi 18 mai 2026 sur l’ensemble du territoire béninois. Prévu pour durer jusqu’au jeudi 21 mai, cet examen crucial marque une étape décisive pour des milliers de jeunes en quête d’une insertion professionnelle rapide et durable.

Considéré comme l’équivalent technique du baccalauréat, le DT valide trois années de formation intensive au sein des lycées techniques. Pour cette session 2026, les compositions se déroulent dans une atmosphère de sérénité, sous la supervision rigoureuse des autorités du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP). Au centre du lycée technique d’économie familiale et sociale d’Abomey-Calavi, les candidats étaient déjà pour la plupart présents à 7heures. Aucun incident n’a été signalé dans le déroulement jusqu’à notre passage.

L’un des grands atouts du DT réside dans la diversité de ses filières, minutieusement calibrées pour répondre aux besoins pressants du marché. Les candidats composent cette année dans des spécialités majeures : Hôtellerie-Restauration et Tourisme (secteurs piliers de l’économie béninoise) ; Mode et Création de vêtements (artisanat et industrie textile) ; Enseignement Familial et Social (services à la personne et développement communautaire).

Le diplôme de DT jouit d’une forte cote auprès des recruteurs. Contrairement aux filières de l’enseignement général, il garantit une employabilité immédiate. Les lauréats peuvent intégrer directement les entreprises, les complexes hôteliers, ou le secteur de la mode (notamment avec le dynamisme de la zone industrielle de Glo-Djigbé).

De plus, grâce aux compétences pratiques acquises, l’auto-emploi et la création de start-ups représentent une opportunité majeure pour ces futurs techniciens. Pour les candidats, ces quatre jours de composition sont le véritable tremplin vers leur avenir professionnel.