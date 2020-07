Après ses dénonciations et l’annonce de la descente de la police dans le domicile du syndicaliste Adolphe Houssou, l’Ong Bénin diaspora assistance a réagi à travers un communiqué en date de ce dimanche 12 juillet 2020. L’Ong parle de «harcèlement judiciaire sur fond d’incapacité professionnelle à l’encontre d’Adolphe Houssou, représentant syndical des personnels soignants ». Car, selon l’organisation, comme l’a dit le syndicaliste, les hôpitaux manquent bel et bien «d’équipements y compris le gel hydro alcoolique et les masques chirurgicaux qui devraient être au moins au nombre de 3 par jour et par agent ».

Elle apporte son soutien inconditionnel aux agents de santé du Bénin et au syndicaliste Adolphe Houssou dont «le combat ne vise qu’à permettre aux soignants de sauver encore plus la vie des béninois dans des conditions décentes ». Par ailleurs, cette Ong fustige l’ignorance des compétences des agents de santé par le ministre de tutelle. La preuve, le ministre Pascal Hounkpatin s’est présenté sur les plateaux de la télévision nationale pour dire que «les morts de coronavirus sont enterrés dans un sac mortuaire » au lieu de parler de «housse de transport de corps, ou housse mortuaire ».

Pour l’Ong, «c’est tout sauf professionnel d’hygiène funéraires ». Elle informe que le personnel du ministère de la santé que l’Ong Bénin diaspora assistance a formé «en 2012 en matière d’hygiène funéraires connaissent très bien ces terminologies et leurs compétences auraient pu être mises à profit du ministre qui a préféré briller négativement en ne faisant pas recours aux professionnels et spécialistes qui auraient pu lui être utiles ». C’est pour quoi, elle dénonce avec «la plus grande fermeté ces pratiques dont la finalité prend en otage la vie de nos concitoyens ainsi que celle des professionnels de la santé en république du Bénin ».