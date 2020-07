L’ancien footballeur français Sydney Govou a déploré le manque de reconnaissance en France subi par Karim Benzema. Dans un entretien accordé à un média sportif français, il a estimé que le joueur du Real Madrid est « plus complet que Thierry Henry ». Selon lui, Benzema se trouve dans la « mauvaise génération », tout en soulignant qu’une étiquette lui a été collée. Il a par ailleurs jugé que s’il avait eu le titre de champion du monde, les gens auraient dit qu’il figurait parmi les meilleurs joueurs de la France.

« Il est français, amoureux du foot »

« Ce qui me dérange le plus, c’est cette forme de délit de faciès de la part de certains spectateurs ou journalistes. Car si on le jugeait sur la valeur du footballeur, c’était le meilleur attaquant. Et pas seulement cette année. » a-t-il ajouté. Pour l’ancien joueur international, Karim Benzema n’a pas apprécié le fait de ne pas voir été sacré champion du monde avec les footballeurs de l’équipe nationale de France, il y a deux ans. En effet, depuis 2015, il n’a plus été rappelé à cause de son implication supposée dans l’affaire du chantage à la sextape, contre le joueur français Mathieu Valbuena. « Quand tu sais que tu as le niveau, que tu vois tes ex-coéquipiers brandir la Coupe du monde, c’est impossible de ne pas avoir de regrets. Il est français, amoureux du foot et, je suis certain, des Bleus. » a expliqué Sydney Govou.

Notons que ce dernier a été un témoin des premiers pas de Karim Benzema, à l’Olympique Lyonnais (OL), quand celui-ci avait 18 ans. Environ quatorze années plus tard, l’ancien joueur âgé de 40 ans dit ne pas être surpris par la saison remarquable de son ancien coéquipier, au Real Madrid. Dans la conquête du titre en Liga, Karim Benzema s’est révélé précieux pour le club espagnol, en inscrivant 21 buts et 8 assists.