PSG VS Arsenal : Opta désigne le vainqueur de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain et Arsenal s’affrontent ce samedi à Budapest lors de la finale de la Ligue des champions. À trois jours du coup d’envoi, les modèles statistiques du cabinet Opta placent le club parisien légèrement en tête des probabilités de victoire, dans une confrontation annoncée serrée entre deux équipes aux parcours contrastés en Europe.

Le supercalculateur d’Opta attribue au Paris Saint-Germain 42 % de chances de remporter le trophée, contre 30 % pour Arsenal. La possibilité d’un match prolongé ou d’une séance de tirs au but est évaluée à 26 %, selon ces simulations reposant sur des milliers de scénarios intégrant les performances récentes, les statistiques offensives et défensives ainsi que la forme des joueurs. Le Power Ranking Opta, autre indicateur du même organisme, place pourtant Arsenal en tête des équipes européennes avec une note maximale de 100, devant le PSG crédité de 97,1 et classé quatrième.

Un équilibre statistique entre deux trajectoires européennes

Les données compilées par Opta s’inscrivent dans une dynamique où les deux finalistes affichent des trajectoires proches en Ligue des champions cette saison. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a validé son billet pour la finale après une qualification en demi-finale face au Bayern Munich. Arsenal a de son côté éliminé l’Atlético Madrid pour rejoindre l’ultime rencontre. Sur le plan historique, les confrontations européennes entre les deux clubs restent limitées. Ce qui est sûr, les deux équipes ont rendez-vous avec l’histoire. Arsenal a l’opportunité de soulever sa première Coupe aux grandes oreilles tandis que le PSG va tout faire pour conserver son titre et s’inscrire encore plus dans la légende du ballon rond.

Des modèles en évolution à l’approche de la finale

Les estimations d’Opta ont évolué au fil de la compétition. Arsenal avait été régulièrement positionné parmi les favoris sur la base de ses performances en championnat et en Europe, alors que le PSG a progressé dans les classements au fur et à mesure de son parcours jusqu’à la finale. Cette inversion progressive des probabilités intervient à l’approche d’un match unique. La finale de la compétition se joue sur une rencontre sèche de 90 minutes, avec prolongation puis tirs au but en cas d’égalité. On assistera à une bataille tactique entre Mikel Arteta et Luis Enrique.