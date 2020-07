La star américaine Beyoncé Giselle Carter plus connue sous l’appellation « Beyoncé » revient sur la scène avec une nouvelle production intitulée Black is King. Sur le réseau social Instagram, l’épouse de Jay-Z a dévoilé un extrait de ce film qui intervient une année après la sortie de l’album The Gift composé pour le film Le Roi Lion. Après cette première sortie, plus d’informations ont été rendues publiques sur les différents intervenants dans cette production. On retient ainsi que plusieurs stars de renommées internationales sont présentes dans Black is King.

“Je voulais présenter des éléments de l’histoire des Noirs…”

On y distingue notamment plusieurs stars du continent africain. Entre autres stars africaines, on peut citer : Tiwa Savage, Wizkid, Mr Eazi, Yemi Alade ou encore Burna Boy. Pour ce qui est des stars américaines ou occidentales, on note la présence des mannequins Naomi Campbell, Aweng Ade-Chuol et Adut Akech. La lauréate des oscars Lupita Nyongo’s n’a visiblement pas manqué à l’appel. L’artiste Pharrell Williams et l’ex-Destiny’s Child Kelly Rowland ainsi que la mère de Beyoncé sont également présente dans Black is King.

«Je voulais présenter des éléments de l’histoire des Noirs et de la tradition africaine, avec une touche moderne et un message universel, et explorer ce que cela signifie vraiment de trouver son identité, et construire un héritage», avait laissé lire la star sur son compte Instagram. Notons que Black is King sera disponible sur Disney+ à partir du 31 juillet. Canal+ Afrique et Multichoice M-Net. se chargeront d’une grande partie de la distribution sur le continent africain. Notons que sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les internautes à critiquer la production pour la présentation qui a été faite de l’Afrique.