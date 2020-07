C’est un fiasco retentissant. Les candidats au Certificat d’étude primaire (CEP) session de juillet 2020 et leurs parents n’ont pas eu accès aux résultats de cet examen de fin d’année scolaire. Le gouvernement a annoncé à grand renfort médiatique que les résultats de l’examen du CEP vont être en ligne et peuvent être consultés depuis hier jeudi 30 juillet 2020 à partir de 16 heures 30 minutes (heure du Bénin). Après donc, la délibération qui a bien eu lieu hier dans l’après-midi, les candidats à cet examen n’ont pas pu consulter leur résultat sur la plateforme www.eresultats.bj comme promis par le gouvernement. L’accès à la plateforme vers 17 heures 30 minutes hier était impossible.

Un peu plus tard dans la nuit, on pouvait avoir accès à la plateforme mais pas de résultats. «Nous connaissons un contretemps. Eresultats revient vite, nous sommes à pied d’œuvre pour vous satisfaire. Merci de votre confiance. #eresultatsbj », c’est ce qu’on pouvait lire lorsqu’on tente d’accéder à la plateforme. C’est toujours le seul message à lire sur la plateforme ce vendredi matin. Autant dire que le gouvernement n’a pas tenu sa promesse, faute à une impréparation et à de l’amateurisme à en croire les commentaires de plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

L’idée de la mise en place d’une plateforme de consultation de résultats des examens de fin d’année et des concours au Bénin est louable, mais le flop enregistré hier laisse beaucoup de parents d’élèves sur leur faim et en rajoute au stress des candidats. Pour une plateforme comme www.eresultats.bj, il devrait déjà multiplier les tests pour s’assurer que cela fonctionne bien.

Avoir une plateforme où les citoyens peuvent consulter les résultats d’un examen est le minimum qu’on puisse attendre d’un gouvernement à l’ère du numérique. Et, la mise en place d’une telle plateforme ne requiert pas des compétences exceptionnelles ou rares au Bénin selon des experts que nous avons consultés.