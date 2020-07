De quoi remettre en cause une partie de notre histoire ? En effet, depuis très longtemps, les experts et archéologues, estiment que les hommes ont foulé le sol de l’actuelle Amérique, il y a plus de 15.000 ans environ. Toutefois, ces affirmations pourraient être rapidement remises en cause suite à une incroyable découverte.

En effet, c’est en fouillant la grotte de Chiquihuite, au Mexique, que les experts et scientifiques ont découvert toute une série d’outils et armes confectionnées il y a environ 33.000 ans avant notre ère. Cette découverte est impressionnante puisqu’elle permet de mettre à jour l’existence d’une civilisation jusque-là, encore méconnue et surtout, d’un savoir-faire réel et impressionnant pour l’époque.

Un découverte inattendue relance les croyances

Interrogé à ce sujet, Ciprian Ardelean, l’un des archéologues en chef et co-auteur principal de cette étude, s’est félicité de cette découverte, estimant que celle-ci venait démontrer que le continent américain a été découvert bien avant les croyances actuelles. Les plus anciens outils découverts ont été datés au carbone 14 et remontent à plus de 30.000 ans avant notre époque. Ces outils, fin, seraient inspirés d’ailleurs, preuves que les hommes venaient d’un autre endroit lui aussi « développé » pour l’époque.

Les scientifiques vont devoir débattre

De quoi rebattre les cartes. En effet, les experts estimaient que les premiers hommes sont venus en Amérique après avoir traversé un pont terrestre entre l’Alaska et la Sibérie. L’actuel détroit de Béring. Ils seraient ensuite descendus plus au sud. Sur place, des armes, notamment des lances ont été découvertes. Aujourd’hui, la découverte enregistrée vient donc tordre le cou à ces affirmations, d’autant qu’une seconde étude a permis de confirmer ce constat. En effet, des échantillons venus de 42 sites à travers l’Amérique ont été testés, permettant de démontrer qu’il existait des traces humaines sur le continent, remontant jusqu’à 27.000 ans avant notre ère, au moins.