Le vendredi 03 juillet dernier, 06 centrales et confédérations syndicales béninoises ont signé une charte d’unité d’action syndicale. Il s’agit de la CGTB, la Cosi-Bénin, l’Untb, la Csub, la Cespib et la Csa-Bénin. L’objectif poursuivi par ces organisations de défense des droits des travailleurs, est l’efficacité de l’action syndicale. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Noël Chadaré ce lundi matin sur l’émission Actu Matin de Canal 3 Bénin.

Le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) s’est présenté comme le porte-voix de ce cadre de collaboration et de concertation des 6 syndicats. Les journalistes, curieux, l’ont justement interrogé sur l’absence de la Cstb de ce creuset parce qu’il y a en réalité 7 centrales et confédérations syndicales connues au Bénin. La réponse de Noël Chadaré a été claire : « On a approché la Cstb. Elle a estimé qu’elle ne pourra pas signer la charte. Qu’elle pourra travailler avec nous au cas par cas. Si elle estime que pour une action elle peut se joindre à nous, elle n’exclut pas cette possibilité ».

« Vous n’êtes pas communistes ?»

Le premier responsable de la Cosi-Bénin dit respecter la décision de cette confédération sœur parce qu’elle a sa ligne syndicale, qui peut-être fait qu’elle ne veut pas signer la charte. « Nous les 6 nous partageons certaines valeurs qui font qu’on est ensemble » a-t-il poursuivi. Un des journalistes provocateur lui lance : « Vous n’êtes pas communistes ?». Le syndicaliste assure que non et précise que ce n’est pas cet argument que la Cstb lui a opposé.

« Est-ce que c’est parce qu’elle est apparentée au parti communiste, je ne sais pas. Toujours est-il qu’ils nous ont opposé un refus de participer, de s’unir à nous dans cette charte de collaboration d’unité d’action » fait-il savoir. Il faut dire que la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin est vue par beaucoup comme l’aile dure du syndicalisme au Bénin.