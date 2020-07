Aux USA, un jeune homme de 29 ans a surpris son monde en s’en prenant violemment à deux touristes qui séjournaient dans un hôtel de Miami, en Floride. En effet, ce dernier n’a pas supporté de voir qu’ils ne respectaient pas les consignes de distanciation sociale. Face aux risques que les deux faisaient courir, l’individu a alors ouvert le feu. Pointant son arme vers le bas, ce dernier a tiré plusieurs coups avant d’être appréhendés.

Nous sommes lundi soir lorsque Douglas Marks, âgé de 29 ans, se promène dans le lobby de l’hôtel, dans lequel il résidait. Il tombe alors nez à nez avec une mère et son fils qui faisaient de même, sans avoir pris la peine de respecter les règles de distanciation sociale et du port du masque. Énervé, celui-ci va alors sortir une arme à feu et tirer plusieurs coups en direction du sol.

150.000 décès aux USA

Hurlant, il va alors faire peur à tout le monde. Les autorités, en arrivant sur place, vont vite l’appréhender. Aujourd’hui, le jeune homme est en détention et est poursuivi pour des faits d’utilisation d’arme mortelle en lieu public et utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime. Pour rappel, aux USA, le covid a d’ores et déjà fait plus de 150.000 décès, faisant de ce pays le premier pays au monde, en terme de bilan. Les autorités ne semblent d’ailleurs toujours pas être en mesure de contenir la catastrophe. Se pose dès lors la question de l’immunité collective. Aux yeux, de l’OMS, il s’agit là d’une mauvaise stratégie, les hôpitaux risquant d’être surchargés, de nombreuses personnes pourraient décéder.