Au Bénin, les points réguliers faits par le gouvernement sur la situation sanitaire du pays ont cessé depuis quelques jours. Que doit-on réellement penser de l’évolution de la pandémie au Bénin ? A quand doit-on s’attendre au pic de la pandémie ? Invité hier dimanche 05 juillet sur le plateau de la télévision nationale, Benjamin Hounkpatin indique que le R zéro, c’est-à-dire le nombre de sujets sains qu’un patient positif peut contaminer est à 2. Des projections sont mêmes déjà faites pour savoir quand est-ce qu’on atteindra le pic de la pandémie.

« Si nous maintenons le rythme à un R zéro qui est inférieur à 2 ou supérieur à 2 nous avons fait des projections (…) Si chaque individu est en mesure de transmettre à moins de deux autres personnes le virus, nous pourrions connaître selon les projections qui ont été faites par les biomathématiciens, nous pourrions connaître le pic de cette épidémie dans les mois de juillet-août » a déclaré le ministre de la santé. Quand on lui demande si la montée en flèche du nombre de contaminés n’est pas dû à l’organisation des élections communales, il réfute catégoriquement cette lecture des choses.

Des jeunes meurent de la Covid-19

Pour lui, si c’était à cause du scrutin du 17 mai, on aurait connu la flambée des cas un peu plus tôt. Benjamin Hounkpatin préfère évoquer le rôle hypothétique de l’humidité. « Aujourd’hui nous sommes entrés dans la saison pluvieuse et cela coïncide avec la recrudescence des cas dans la zone côtière. Les autres régions du Bénin comme le septentrion il n’y a pas beaucoup de cas , les pays qui sont au niveau sahélien sont pratiquement à zéro cas. Il faut intégrer la notion de l’hibernation qui entre en ligne de compte dans la propagation du virus » exhorte le ministre de la santé.

Il invite par ailleurs au respect strict des gestes barrières par les populations notamment les jeunes et les personnes âgées, parce que, informe-t-il, les jeunes sont aussi exposés à la maladie. On en compte parmi les 21 décès enregistrés par le Bénin actuellement à cause de la pandémie, indique Benjamin Hounkpatin.