A l’instar des autres pays africains, le Sénégal est frappé de plein fouet par la pandémie du coronavirus. A ce jour, le pays de la Teranga, enregistre 9121 cas de covid-19 dont 6108 guéris, 177 décès et 2835 sous traitement. Malgré la levée de nombreuses mesures restrictives, les autorités sénégalaises sont toujours en alerte maximale et la veille est toujours très forte afin d’éviter que la propagation de la pathologie soit hors de contrôle. Ce mercredi 23 juillet, les autorités sanitaires ont annoncé qu’il y a eu 136 nouveaux cas de coronavirus avec 03 décès supplémentaires.

Hier mercredi 22 juillet, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de la Force Covid a effectué une visite à l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF). Cette visite de terrain des membres de la Force Covid a pour but de s’imprégner des actions de l’IRESSEF dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le docteur El Hadji Ibrahima Mbow était à la tête de cette délégation et ils ont pu s’entretenir longuement avec le Professeur Souleymane Mboup, qui n’est autre que le fondateur de l’IRESSEF.

Le plus dur reste à venir

Il faut dire que les prévisions du Pr Souleymane Mboup sur l’évolution de la crise sanitaire ont été minutieusement scrutées. Le scientifique a livré des informations très claires, il a affirmé que la modélisation qui a été mise en place par sa structure montre que le pic de l’épidémie de coronavirus est à prévoir au mois d’octobre et que la maladie devrait durer plus longtemps. Le Professeur Mboup a aussi relevé un certain nombre de contraintes qui freinent la riposte face au covid-19, il a notamment fait cas du retard en approvisionnement en intrants comme les réactifs qui sont indispensables dans le diagnostic de la covid-19.