Afin d’atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie du coronavirus et relancer l’économie nationale, le gouvernement du Bénin a pris, le mercredi 29 juillet 20202 en Conseil des ministres des mesures complémentaires de soutien aux entreprises d’exploitation agricole et aux micros, petites et moyennes entreprises. Hier jeudi 30 juillet, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané avec ses collèges Gaston Dassouhoui de l’Agriculture, Romuald Wadagni de l’Economie et des finances, Véronique Tognifodé Mewanou des Affaires sociales et de la micro finance et Modeste Kérékou des PME, de la promotion de l’emploi ont rencontré les patrons des banques et les médias pour expliquer les objectifs que vise le gouvernement en prenant des mesures pour le secteur agricole.

Il ressort de ses explications que le gouvernement veut relancer l’économie nationale grâce au secteur agricole. C’est pourquoi un package de trois mesures a été pris. Selon Romuald Wadagni, c’est un package de trois éléments dont le premier est 50 milliards de FCFA de crédits de refinancement direct. Il explique que «c’est 50 milliards que l’Etat met à la disposition du Fonds national de développement agricole (FNDA) pour permettre aux banques, aux institutions financières qui veulent financer ces exploitants agricoles d’avoir accès à l’argent à 2 % ». Le ministre indique que les banquiers, les prêteurs ont peur que ce qu’ils prêtent ne soient pas remboursés. D’où la deuxième composante «qui est de dire qu’on apporte la garantie pour que les prêteurs se sentent rassurer ». Et dans ce mécanisme-là, «l’Etat couvre jusqu’à 50 % de la garantie ».

Bonification du taux d’intérêt

Mieux, les 50 % que l’Etat apporte comme garantie sont adossés à un compte où l’Etat mettra 35 milliards à la Banque centrale pour servir de collatéral à l’engagement en signature qui est donné le FNDA pour garantie le crédit. Et enfin, la troisième mesure c’est la bonification du taux d’intérêt. A en croire le ministre Wadagni, ce mécanisme de bonification va permettre à quelqu’un qui va solliciter son crédit, de bénéficier de l’argent disponible. Les banquiers et les prêteurs vont avoir un taux de rémunération qui est plafonné à peu près à 12 %. Grâce au mécanisme de bonification, «l’exploitant qui va au crédit pourra repartir avec un crédit qui lui coutera maximum 2 % ». Ce dispositif pour le secteur agricole n’est pas lié qu’à la COVID-19. «Ce sont des mesures qui sont appelées à accompagner durablement le secteur agricole », a rassuré le ministre Romuald Wadagni.

De la répartition

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui a expliqué comment va se faire la répartition de ces fonds. Il va s’agir surtout «des projets phares, l’investissement dans la conduction pour booster la production afin de permettre u Bénin d’avoir beaucoup de matières à transformer et à diversifier les chaines de valeur ajoutée ». Il a indiqué que le gouvernement va pouvoir étudier avec beaucoup plus d’assurance, les dossiers bancables. Il va être moins frileux sur le financement de ces dossiers-là. Et dans le même temps, le gouvernement invite «les acteurs de la production à se montrer plus ingénieur pour rentrer dans les filières phares, les filières porteuses et porter à échelle le niveau de production ». Le ministre a rappelé que les ambitions du gouvernement pour le secteur sont grandes mais jusque-là, «on n’a pas pris les mesures nécessaires pour donner de la garantie aux banques en vue d’avoir le financement. Aujourd’hui, c’est chose faite ». Et «nous attendons que la situation se dégèle et que les banques maintenant prennent en charge beaucoup de dossiers avec les assurances que l’Etat les offrent ».