Le covid-19 continue de dévoiler ses secrets. Virus ayant stoppé le monde plusieurs semaines durant, le covid-19 est une maladie compliquée à cerner. Si les scientifiques continuent de travailler à un vaccin, dans le même temps, certains enregistrent d’importantes découvertes. Il y a quelques jours, 239 chercheurs ont d’ailleurs tenu à alerter les autorités sanitaires au sujet de la propagation du nouveau coronavirus.



Les populations, prêtes à modifier leurs comportements ? En effet, comme nous avons pu le voir en France, ou en Angleterre, dès lors que les mesures de confinement ont été levées, de nombreuses manifestations et réunions ont été observées, favorisant ainsi la propagation du virus. Problème, selon une récente étude, le covid-19 serait plus facilement transmissible que ce qui était imaginé jusque-là. Critiquée pour sa gestion de la crise, l’OMS pourrait bien voir se dresser face à elle, un nouveau défi à surmonter.

Le covid-19, plus facilement transmissible que prévu ?

C’est via une lettre ouverte, adressée à l’Organisation mondiale de la Santé, que plus de 230 experts ont décidé d’alerter le monde. Selon eux, contrairement aux croyances habituelles, le covid-19 pourrait se transmettre par voie aérienne bien plus facilement que prévu. Suffisant pour remettre en cause les prescriptions de l’OMS et des divers gouvernements ? Pour le moment, de plus amples études doivent être effectuées afin de confirmer ou non, cette information.

Dans les faits, lorsque nous éternuons, toussons ou expulsons de l’air, de micro-gouttelettes de salives restent suspendues dans l’air. Légères, elles vont flotter le temps de quelques instants avant de finalement retomber à terre. Ce sont ces gouttelettes qui seraient en partie responsables de la transmission du covid-19. Raison d’ailleurs, pour laquelle le port du masque est désormais recommandé, puisqu’il permet d’éviter de les faire circuler dans la nature.

Une remise en cause de notre façon de se protéger ?

Problème, cette affirmation pourrait bien être erronée. Selon les chercheurs, les gouttelettes en question seraient bien plus légères que ce qui était imaginé jusqu’alors. Résultat, elles pourraient circuler bien plus loin et bien plus longtemps que prévu. Un détail important puisque ces gouttelettes de salive sont générées de manière continue par notre organisme, lorsque nous parlons, baillons ou expirons. De fait, il conviendrait de revoir en profondeur notre approche de la maladie et surtout, des façons de s’en protéger. La distanciation sociale pourrait être rallongée alors que le port du masque pourrait, lui, être généralisé. Sous-estimé, le risque de propagation de la maladie serait, de manière générale, revu à la hausse par l’ensemble des acteurs.