Un père et son fils âgé de 4 ans sont morts dans un jardin, après qu’un pilier soit tombé sur eux. L’information a été donnée par la gendarmerie française. Les faits se sont déroulés le dimanche 26 juillet 2020, en fin d’après-midi, dans la commune de Chauvigny, située dans le département de la Vienne en France. Le père de famille et son épouse somnolaient dans le hamac double place de leur jardin, lorsque leur fils âgé de 4 ans a sauté sur eux. Cela aurait déstabilisé le pilier, d’une hauteur de deux mètres sur 50 centimètres, qui est tombé sur eux.

Sa femme et lui avaient deux autres enfants

En dépit de l’arrivée des secours, le SAMU et les pompiers ne sont pas parvenus à les ramener à la vie. La mère, quant à elle, s’en est sortie avec une grave blessure au bras. Elle a été conduite et hospitalisée au CHU de Poitiers. Le soir, les corps des victimes ont été pris en charge par des pompes funèbres. Les gendarmes de Chauvigny ont procédé aux constatations d’usage, en compagnie du commandant Duval, de la compagnie de Montmorillon. D’après un média français, le père, âgé de 40 ans, était un employé de la centrale nucléaire de la commune de Civaux. Sa femme et lui, avaient deux autres enfants âgés de 2 et 6 ans. Ceux-ci, qui n’étaient pas sur les lieux au moment de la tragédie, ont été pris en charge par des voisins, puis par une cellule médico-psychologique.

Dans la soirée du dimanche, le maire de Chauvigny, Gérard Herbert, a été informé de l’accident. « C’est un drame horrible et pourtant, j’en ai vu des choses depuis près de 40 ans » a-t-il laissé entendre.