La mort de l’Afro-américain George Floyd le 25 mai dernier dans la ville de Minneapolis aux États-Unis à crée une véritable onde de choc dans tous le pays. Dès lors, la société américaine a commencé a s’interroger sur le racisme et ses fondements historiques. Des manifestations pour réclamer la fin du racisme systémique ont eu lieu dans les plus grandes villes des USA, en plus des manifestations, un autre phénomène est apparu, il s’agit du déboulonnage de plusieurs statues de personnages liés à l’esclavage ou à l’oppression des minorités.

Ce vendredi 24 juillet, à la demande du maire de Chicago, Deux statues de l’explorateur Christophe Colomb ont été déboulonnées en pleine nuit par des agents municipaux. Christophe Colomb fut longtemps présenté comme celui qui a découvert l’Amérique, l’explorateur est associé par certains aux exactions commises par les Européens envers les Amérindiens. Toujours à Chicago, une deuxième statue de Christophe Colomb a été déboulonnée au niveau du quartier italien de ladite ville.

Une histoire tronquée

Il faut dire que certains habitants de la ville de Chicago ont vu d’un bon œil le déboulonnage des statues de Christophe Collomb. “Cela fait du bien de voir la statue tomber. Les gens réalisent qu’on nous a dit des mensonges pour nous opprimer” a livré une habitante à la presse locale. Le retrait de ces statues fut ordonné par le maire démocrate Lori Lightfoot dans un contexte assez tendu où la société américaine est en train de connaître de profonds bouleversements. Il faut noter que des statues de Christophe Colomb ont été retirées dans d’autres villes américaines telles que Baltimore, Boston ou San Francisco.