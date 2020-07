L’ancien ministre de la culture Ganiou Soglo a consacré une partie de sa tribune «Il faut que je vous dise… », au sort que le régime de la rupture a réservé à la résidence “Les filaos” de l’ancien président de la République du Bénin feu Mathieu Kérékou. «C’est déçu et plein d’amertume que j’ai vu passer ce week-end des images de ce qui fut la maison de feu le Président Mathieu Kérékou, dans une totale indifférence », écrit Ganiou Soglo. Il relève qu’il n’est pas «un admirateur particulier du président Kérékou pour plusieurs raisons ».

Mais «je respecte l’homme d’Etat, je respecte l’homme de la conférence nationale, je respecte l’homme de la transition, j’ai du respect pour le président qu’il a été, l’homme qui a participé à l’instauration de la démocratie dans notre pays ». Car, pour lui, «à un moment de notre vie commune, il a écrit une page non négligeable de l’histoire de notre pays ». Et, il représente, pour ce qu’il a été, «entre de facto dans notre patrimoine mémoriel national ». Alors, l’ancien ministre demande ce que le régime de Patrice Talon a à vendre à Cotonou si le tourisme est censé (selon le programme d’action du gouvernement) «est censé être un pôle de développement, générateur d’emplois et de recettes pour le régime de la rupture ». Et donc, il pense que dans «le cadre d’une véritable politique de tourisme réfléchie et pensée, on vient de passer à côté d’une belle opportunité ». Pour lui, dans l’émergence d’un tourisme local, la maison de feu Kérékou devrait être un lieu de pèlerinage pout beaucoup de Béninois et même d’africains.

Une source de devises

L’ancien ministre de la culture Ganiou Soglo estime que la collection de vielles voitures du général, ces tenues militaires, les fameuses cannes et bâtons de commandement, les distinctions, les photos et autres dans cette résidence des filaos, peuvent permettre de faire rentrer des recettes à l’Etat. Car, la valorisation de cet endroit empreint d’histoire peut permettre «la création d’un pôle d’attractivité principale pour la ville de Cotonou et participé ainsi au développement économique et territoriale de celle-ci ». Il relève que ce projet vaut aussi «pour la maison du premier président du Bénin en l’occurrence le président Maga (à Cotonou) ».

Il prend pour exemple la République populaire de Chine. Dans ce pays, «c’est avec fierté que la maison de Mao Zédong dans le district de Xiantan est inscrite à la liste des attractions à visiter impérativement, c’est avec joie que les touristes se rendent à Colombey-les Deux-Eglises pour rendre hommage au général De Gaulle, ou en Corrèze visiter le musée Chirac ». Au lieu de cela, Ganiou Soglo constate avec regret que les Béninois doivent se contenter «Jardin Mathieu Kérékou pour y faire des photos le dimanche après-midi lors de balade en famille ».