Le Sénégal est une grande terre de musique, le pays de la Teranga a révélé des artistes musiciens les plus talentueux d’Afrique. Quand on dit musique au Sénégal, on pense immédiatement à des vedettes comme Youssou Ndour ou Didier Awadi. Ces dernières années, une nouvelle génération de chanteurs, évoluant dans l’univers du rap est en train d’émerger. Le porte-étendard de cette nouvelle génération est sans conteste Dip Dound Guiss. Le jeune rappeur de 28 ans se positionne comme étant une référence du rap dans son pays et il mange à la même table que les meilleurs rappeurs africains.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter Dip Dound Guiss qui a pour ambition de faire connaître le rap sénégalais dans le monde entier. Il faut dire que le jeune homme est sur la bonne voie, lui qui a pour idole la superstar Youssou Ndour. Le jeune rappeur possède un style qui parle directement aux mélomanes, il essaye de partager les expériences qu’il a vécues. En ce qui concerne Youssou Ndour, Dip Dound Guiss dira que l’interprète de Birima est la référence absolue.

Le meilleur reste à venir

Youssour Ndour s’intéresse beaucoup à la carrière du rappeur qui possède un talent hors normes et qui est appelée à réaliser de grandes choses dans les années à venir. Dip Dound Guiss veut faire du rap sénégalais un label de référence reconnu partout dans le monde. Le jeune homme a déjà donné des concerts en Europe et d’autres sont encré prévus pour les mois à venir. Le sénégalais est sur une trajectoire ascendante, sur Youtube il est classé en 5e position des rappeurs africains ayant le plus grand nombre de vues sur la plateforme de vidéo. Il est dans le top 5 en compagnie de superstars comme Sarkodie ou encore Olamide