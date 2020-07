Tout porte à croire que plus rien ne va entre Kanye West et Kim Kardashian. En effet, Kanye West qui s’est replié dans l’État du Wyoming refuse de rentrer en contact avec son épouse. Le couple traverse une période compliquée à cause de l’état de santé mentale du célèbre rappeur de 43 ans. En effet, la superstar du showbiz américain souffre de troubles bipolaires et cela a beaucoup affecté sa relation avec la bimbo Kim Kardashian. D’après les révélations des médias US, la jeune maman de 39 ans a essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec son époux sans succès.

Toujours selon les médias, Kanye West serait entouré dans le Wyoming de quelques amis triés sur le volet. Il n’a pas du tout l’intention de rentrer en Californie auprès de sa famille. En début de semaine, la vedette américaine avait posté des messages troublants sur Twitter, il affirmait alors que sa compagne essayait de tout mettre en oeuvre pour l’interner dans un hôpital psychiatrique. Le quadragénaire refuse catégoriquement de répondre aux appels de Kim Kardashian.

Une période compliquée

Cette dernière, selon certaines indiscrétions veut une seule chose, entrer en contact avec son mari pour lui apporter son soutien et essayer de trouver un traitement adéquat aux troubles bipolaires du père de ses quatre enfants. Pour l’heure Kanye West campe sur sa position, il ne veut pas voir sa femme, tout porte à croire que si cette situation perdure, le couple risque d’imploser. L’entourage de Kim Kardashian affirme qu’elle ne baisse pas les bras et espère que la situation va évoluer positivement. Mais combien de temps cela va encore durer? si la jeune femme atteint ses limites le risque du divorce n’est pas loin.