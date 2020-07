Au Bénin, l’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi actait ce lundi sa sortie définitive du parti politique, ancien parti au pouvoir, Force Cauris pour un Bénin émergent en abrégé FCBE. C’est en tous cas ce qu’en a révélé la presse nationale ce Mercredi. L’ancien Chef d’état annonçait déjà en avril dernier sa démission du poste de président d’honneur du parti. Une annonce coup de massue pour un Parti en pleine crise interne depuis les élections présidentielles manquées de 2016. Mais ce Lundi, Thomas Boni Yayi, marquait le coup et confirmait par des voies légales son retrait définitif du parti.

Boni Yayi fonde et abandonne…

C’est confirmé, Boni Yayi n’est plus « FCBE ». Selon la presse nationale, c’est par un acte de justice commis par voie d’huissier, que Thomas Yayi Boni, ancien chef d’état béninois et opposant à l’actuel régime de Patrice Talon, a tenu à signifier et à entériner sa sortie du parti politique qu’il avait lui-même porté aux fonts baptismaux en 2003. Un acte fort qui que ne venait que confirmer si tant il le fallait encore, la crise interne qui secouait le parti de l’échec de 2016.

En outre Le président Patrice Talon à son avènement au pouvoir avait initié des réformes, notamment celui du code électoral et du système partisan qui avait vu le parti être d’abord écarté des joutes électorales législatives d’Avril 2019 ; pour péniblement voir le Parti finir derrière le BR (Bloc républicain) et l’UP (Union Progressiste) aux dernières communales de mai 2020.

Mais pour ces dernières élections, le FCBE avait néanmoins pu, sur les cinq partis en lice, tirer son épingle du jeu et faire partie du trio gagnant. Le parti avait remporté 260 sièges sur les 1815 sièges à pourvoir dans les 546 arrondissements que comptait le Bénin. Une victoire qui n’avait néanmoins pas réussi à convaincre le président d’honneur de revenir sur sa décision de quitter le parti, annoncée des mois plus tôt.