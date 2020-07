L’actuel président de la Fifa Gianni Infantino serait-il finalement sur les traces de son prédécesseur Sepp Blatter ? Tout porte à croire que oui. En effet, selon un communiqué rendu public par la justice suisse, la première autorité du sport roi est visée par une enquête. Il s’agirait d’un dossier qui entre dans le cadre de la tentaculaire affaire de corruption dite Fifagate. Selon le communiqué de la justice suisse, le procureur fédéral extraordinaire « ouvre une procédure pénale contre le président de la Fifa Gianni Infantino et le premier procureur du Haut-Valais Rinaldo Arnold ».

“Violation du secret de fonction…”

Cette initiative a été prise par la justice suisse pour « abus d’autorité », « violation du secret de fonction » et « entrave à l’action pénale ». La nouvelle est tombée dans un contexte où l’ancien chef du parquet suisse Michael Lauber a dû déposer le tablier suite au soupçon de collusion avec Gianni Infantino qui pèse sur lui. Il est mis en cause pour sa gestion du Fifagate. Le procureur aurait rencontré à plusieurs reprises le président de la Fifa de façon informelle entre 2016 et 2017.

Sepp Blatter devant la justice

Cette procédure initiée contre Gianni Infantino vient remettre en cause la promesse qu’il avait faite en 2016 lors de son élection à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA). Il prenait en effet l’engagement de restaurer la « réputation » de l’instance, qui était caractérisée par plusieurs scandales de corruption. Ce jeudi 30 juillet, Sepp Blatter l’ancien patron de la Fédération internationale de football (FIFA) prendra part à une série d’auditions dans le cadre de la procédure ouverte contre lui en septembre 2015. Il répondra des faits de « soupçon de gestion déloyale et abus de confiance » qui pèsent sur lui.