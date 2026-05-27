Real Madrid : Vinícius clarifie sa relation avec Mbappé et dément les tensions

De retour au Brésil pour préparer la Coupe du monde 2026, Vinícius Jr a accordé une interview à la chaîne CazéTV ce 27 mai, dans laquelle l’attaquant du Real Madrid a pris la parole pour contredire les rumeurs de brouille avec son coéquipier Kylian Mbappé, qui ont dominé l’actualité madrilène tout au long de la saison écoulée.

La saison 2025-2026 du Real Madrid s’est refermée sur une crise sportive et institutionnelle. Aucun titre, deux entraîneurs successifs — Xabi Alonso puis Álvaro Arbeloa — et onze points de retard sur le FC Barcelone en Liga. C’est sur fond de ce naufrage collectif que les tensions internes ont commencé à filtrer dans la presse espagnole. Le programme El Chiringuito, via le journaliste Josep Pedrerol, a rapporté que l’entourage de Mbappé soupçonnait des membres du vestiaire de faire fuiter des informations sur ses sorties privées afin de le faire passer pour un joueur peu investi. Vinicius Jr était désigné comme la cible principale de ces accusations. Selon Okdiario, les deux attaquants auraient même échangé des mots lors d’une séance d’entraînement début mai. Le vestiaire se serait scindé en deux camps, autour d’un Mbappé décrit comme isolé et d’un Vinicius bénéficiant du soutien de plusieurs cadres du groupe.

Un démenti direct depuis le rassemblement de la Seleção

CazéTV a profité du retour du numéro 7 madrilène dans sa sélection nationale, en préparation du Mondial organisé entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, pour lui soumettre directement la question. La réponse du Brésilien tranche avec le tableau décrit par la presse espagnole. « Il a toujours été un bon gars avec moi, il m’a toujours défendu dans ses interviews. Après le match contre Benfica, il m’a défendu dans l’affaire de racisme. C’est un grand joueur, il a déjà gagné une Coupe du monde, il a marqué trois buts dans une finale. C’est un joueur légendaire qui va marquer une ère au Real Madrid et qui marque déjà son temps dans le football actuel », a déclaré Vinícius.

« Kylian, c’est un bon gars. Le Brésil est resté avec cette image de lui d’un « sale type », mais à chaque fois que l’on peut, on essaie d’être ensemble en dehors du terrain pour faire des choses entre amis. J’ai toujours eu une bonne relation avec lui. Je lui ai envoyé plein de messages à l’époque pour qu’il vienne jouer avec nous. On n’a pas encore réussi à jouer comme nous voulons ni à gagner les titres que les supporters attendent, mais je crois que dans un futur proche, nous réussirons à inverser la situation. » a t-il ajouté. L’attaquant a également cité Eduardo Camavinga parmi ses proches au sein du vestiaire madrilène.

Contrat et avenir : le statu quo

L’interview aborde également la question de la prolongation de contrat, autre dossier sensible de la saison. Vinícius, dont le bail court jusqu’en 2027, a confié à CazéTV ne pas être pressé de trancher. « Nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid, et Madrid a beaucoup de choses à discuter avec nous », a-t-il indiqué, sans fermer aucune porte. Le club n’a, à ce stade, fixé aucune date pour la reprise des négociations. L’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène, attendue dans les prochaines semaines, pourrait constituer un nouveau point de départ pour redéfinir les équilibres au sein du groupe.

En attendant, Vinícius retrouve une Seleção placée dans le groupe C de la Coupe du monde 2026 aux côtés du Maroc, d’Haïti et de l’Écosse, avec un premier match face aux Lions de l’Atlas le 14 juin au stade de New York/New Jersey. Entraîné par Carlo Ancelotti, le Brésil vise un sixième titre mondial après 24 ans de disette, le dernier sacre remontant au Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud.