Audrey Pulvar, adjointe à l’agriculture, à la mairie de Paris, a répondu à ses détracteurs qui se sont moqués de son poste. « Bon, on est dimanche soir, ça va, vous avez bien dégoisé ici, toute la journée à propos d’agriculture bobo, d’emploi fictif, de petit short que sais-je encore ? Pas très fan des threads mais tout de même : 1- cela fait 3 ans que j’ai quitté le métier de journaliste. 3 ans ! » a-t-elle laissé voir sur Twitter hier dimanche 05 juillet 2020. Elle a par ailleurs fait comprendre qu’elle se forme et travaille sur les sujets relatifs à la biodiversité et au climat. Rappelant qu’elle n’exerce plus le métier de journaliste, Audrey Pulvar a fait savoir qu’elle avait autrefois présidé la fondation Nicolas Hulot.

De nombreuses critiques sur les réseaux sociaux

« A ce titre, j’ai passé beaucoup de temps sur des exploitations agricoles de toutes tailles, des sites horticoles, dans des cantines et restaurant collectifs, sur des sites de recyclage, avec tous types de professionnels » a-t-elle ajouté. Rappelons que, quelques heures après sa prise de fonction, en tant qu’adjointe en charge de l’agriculture, Audrey Pulvar avait fait l’objet, au cours de ce week-end dernier, de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, relatives à son nouveau poste. L’ex-journaliste avait été visée par des moqueries, parfois à caractères racistes ou misogynes, de la part des internautes.

Certains avaient même qualifié son portefeuille d’adjointe à l’agriculture « d’emploi fictif ». L’ancienne animatrice de radio et de télévision française a également défendu un autre aspect de son portefeuille, ayant directement un rapport à l’agriculture. Il s’agit de l’alimentation. Cela pourrait se justifier par son titre à la mairie de Paris qui est « adjointe en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts ».