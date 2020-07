Le ministre français de l’Intérieur a profité d’une interview qu’il a accordée au « Figaro » pour se prononcer sur l’Islamisme. Gérald Darmanin a indiqué qu’il compte livrer un réel combat contre ce phénomène avec « la première énergie ». Pour le nouveau patron des flics en France, ce phénomène vient remettre en cause certaines valeurs fondamentales dans le pays. « Ce qui est très inquiétant, c’est que nous sommes aujourd’hui face à la radicalité d’une minorité très agissante qui veut manifestement mettre à bas les valeurs fondamentales de notre État et le principe même de la nation française », a notamment exprimé le nouveau ministre de l’intérieur à la faveur de cette sortie médiatique.

“L’islamisme, voilà l’ennemi”

« Chacun le sait, il ne faut pas être naïf sur une radicalité islamiste qui est un grand danger et gangrène la République. Pour paraphraser une formule célèbre : ‘L’islamisme, voilà l’ennemi ! », a poursuivi l’officiel français. Il indique être inquiet de ceux qui décident de quitter la France pour se radicaliser. « Je suis inquiet pour la République lorsque je vois des gens qui, très clairement, sur notre sol, souhaitent vivre dans une autre société que la nation française », a-t-il poursuivi. Au cours de cette interview, Gérald Darmanin n’a pas manqué de revenir sur le phénomène de la criminalité grandissante dans le pays.

Il a déploré « une crise de l’autorité » et « l’ensauvagement d’une certaine partie de la société ». Pour lui, il est important de « réaffirmer l’autorité de l’État, et ne rien laisser passer ». « Ma vision est celle des Français de bon sens : les policiers et les gendarmes nous protègent, et ils courent derrière les voyous. Le rôle du ministère de l’Intérieur, c’est de protéger ceux qui nous protègent, et de les aider à courir derrière les voyous », a-t-il insisté.