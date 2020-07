La page Facebook de la chaîne chinoise CGTN est celle qui présente le plus de likes parmi les médias francophones. Une situation insolite, d’autant que les chiffres sont assez incohérents. Une preuve, pour beaucoup, que la Chine tente de manipuler les réseaux sociaux et l’opinion, afin d’imposer sa vision.

Nous aurions pu penser que les grands groupes francophones, comme Le Monde, Le Figaro ou encore France inter et France 24 seraient les médias les plus suivis et likés sur les réseaux sociaux. Or, il n’en est rien. Si France 24 présente pas moins de 9.8 millions de likes, contre 4.5 millions pour Le Monde, les deux géants sont loin derrière CGTN France, qui compte pas moins de 20 millions de pouces bleus, distançant assez largement tous ses concurrents. Plus incroyable encore, la page du groupe chinois serait la quatrième page Facebook, francophone, la plus aimée au monde !

CGTN, un chaîne à plus de 20 millions de likes

Problème, la chaîne est très peu suivie en France, au point que son audience ne soit même pas mesurée par les experts des données analytiques. Les posts effectués sur la page officielle française sont également peu regardés, avec des vidéos à un millier de vues environ, et très peu commentés. Signe que l’engagement réel est très faible. Toutefois, la page reste en tête du classement des médias les plus suivis sur les réseaux sociaux.

Doutes sur la véracité des chiffres

Résultat, de nombreux experts s’étonnent de cette situation, d’autant que le compte YouTube de la chaîne n’a que 100.000 abonnés environ. La chaîne aurait-elle recours à de la manipulation afin de convaincre les algorithmes qu’elle est la plus qualitative ? Pour certains, le groupe manipule habilement les codes des réseaux sociaux, afin de continuer de croître. Interrogé sur la question par des journalistes du Monde, la chaîne elle, a refusé de commenter.