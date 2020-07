Le ministre français de l’Intérieur a reçu ce lundi 20 juillet les syndicats de policiers. On retiendra de cette rencontre que les partenaires sociaux ont eue avec Gérald Darmanin qu’ils souhaitent avoir une autorité de tutelle plutôt pragmatique. Les deux partis ont notamment abordé la tension qui risque de prévaloir à la prochaine rentrée de septembre sur le plan social au sein de la police. Les deux syndicats ont souhaité avoir des actes concrets de la part du nouveau ministre. Les syndicats ont demandé l’amélioration des conditions de travail des policiers. Ils demandent notamment à être mieux équipés.

Il prend une maison en feu selon Yves Lefevbre

« Pour septembre, on a demandé de suite d’améliorer les conditions de travail, notamment les matériels. Le matériel individuel de protection, les matériels collectifs, voitures (…) », a dans un premier déclaré à cette rencontre Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d’Alliance Police nationale avant de poursuivre : « On a demandé aussi que la justice réponde présente sur les agressions de policiers c’est-à-dire qu’aujourd’hui, derrière une agression, il doit y avoir une sanction forte et une réponse pénale ferme et adaptée ».

Le secrétaire général d’unité SGP Police s’est quant à lui montré plus menaçant dans ses propos. Il n’est pas allé par quatre chemins pour annoncer des mouvements de débrayages si éventuellement les revendications n’étaient pas satisfaites. «J’ai bien insisté pour dire au ministre qu’il prenait une maison qui était à feu et à sang. Ne perdons pas vue que la rentrée sociale, dans la Police nationale, sera à la hauteur de la rentrée sociale dans le privé, dans le public, dans tous les pans de la société, si on n’a pas des réponses particulièrement concrètes et immédiates à cela », indique Yves Lefevbre.