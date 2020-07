L’incident s’est déroulé dans la nuit du vendredi à ce samedi à Toussieu au sud-est de Lyon dans les environs de minuit alors que toute la population (ou presque) dormait déjà. Une grosse cylindrée faisait des aller-retours incessants en passant devant le domicile du conseiller municipal de Toussieu délégué à la Sécurité, Thomas Daudré-Vignier. Perturbé par les bruits du moteur, l’élu a tenté de se mettre au travers de son chemin pour arrêter ce rodéo nocturne.

« Il était aux environs de minuit quinze, minuit et demie, et cela faisait vingt bonnes minutes que ça durait, les crissements de pneus en plus, alors je suis sorti pour demander de faire cesser tout ça » a expliqué l’élu lui-même au journal Le Progrès. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme celui-ci l’avait souhaité. En se mettant au travers du chemin du chauffard espérant que ce dernier allait s’arrêter, il fut surpris par son attitude.

La vidéo surveillance fera le reste

Résultat, le délégué à la Sécurité a été percuté et s’en est sorti avec une blessure aux pieds. « Je m’en sors avec des ongles arrachés. Nous avons la plaque et la vidéo surveillance fera le reste. Évidemment, je vais déposer une plainte auprès de la gendarmerie » a déclaré M. Daudré-Vignier. Une vidéo de la scène qui a été filmée par un groupe d’individus présent dans les environs du lieu, a fait le tour de la toile ce samedi.