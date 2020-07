En France, des militantes des droits des femmes ont manifesté dans plusieurs villes contre la nomination par le président Emmanuel Macron d’un nouveau ministre de l’intérieur; Gerald Darmanin, accusé de viol et d’un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a minimisé le mouvement #MeToo. Mais c’est surtout, le nouveau ministre français de l’Intérieur, qui focalise particulièrement les mécontentements. Ce lundi, pourtant, le nouveau locataire de la Place Beauvau, recevait le soutien de plusieurs représentants du peuple français.

Des élus pour Darmanin

Gerald Darmanin fait actuellement l’objet d’une enquête pour une plainte déposée par une femme l’accusant de viol. En 2017, une femme a allégué que Darmanin l’avait agressée lorsqu’elle lui avait demandé de l’aide juridique en 2009. Darmanin a déclaré que la relation était consensuelle et a poursuivi la femme pour diffamation. L’affaire a été récemment rouverte le 11 juin par la cour d’appel de Paris après avoir été classée en 2018, avec des allégations concernant non seulement le viol, mais aussi l’inconduite sexuelle et l’abus de confiance.

Mais pour le nouveau Premier ministre français d’abord, Jean Castex, et ensuite pour le président de la république lui-même, l’on ne devait pas perdre de vue dans cette l’affaire le principe juridique fondamental de la présomption d’innocence. Et ce lundi, 200 élus, selon la presse français, dont des députés, des maires ou encore des conseillers, réitéraient ce même argument au cours d’une tribune ; pour dire leur soutien à Gerard Darmanin.

Pour ces élus, toutes les protestations entraînées par ce qu’il conviendrait d’appeler aujourd’hui, l’affaire ‘’Damanin’’, n’étaient qu’ « acharnements » ; vis-à-vis d’un homme d’état dont l’action aurait été « toujours guidée » par « l’intérêt général » et le « service à ses concitoyens ».