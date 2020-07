Siegal Sadetzki, directrice des services publics au ministère israélien de la santé, a donné sa démission ce mardi 07 juillet 2020 en fustigeant « l’échec » des autorités à empêcher la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), dans le pays. « Après des succès dans la lutte (contre le virus), la nouvelle politique s’est avérée un échec » a-t-elle laissé voir sur sa page Facebook. A l’en croire la boussole du traitement de la pandémie s’est affolée depuis quelques semaines. « Malgré mes mises en garde répétées, nous constatons avec frustration que les possibilités (pour faire face à la pandémie) sont de plus en plus réduites » a-t-elle ajouté.

Elle a été remerciée par le ministre

Au regard de tous ces éléments, elle est arrivée à la conclusion que ses avis professionnels ne sont plus considérés. Selon Siegal Sadetzki, sa présence au poste et son aide dans la lutte contre la propagation du Coronavirus ne pouvaient plus avoir lieu. Notons que la démission de la directrice des services publics au ministère, intervient un jour après l’annonce du ministre de la Santé, Yuli Edelstein, de sa volonté de nommer un responsable qui s’occupera particulièrement de la lutte contre la pandémie. Le ministre a par ailleurs remercié Siegal Sadetzki pour son « travail dévoué pour la santé des citoyens israéliens ». Ce mardi, de nouvelles mesures restrictives, votées par le gouvernement ont été appliquées.

La réduction du nombre de personnes dans les lieux publics

Il s’agit de l’augmentation de l’amende pour les personnes ne portant pas de masques en public, la réduction du nombre de personnes dans les lieux publics et la fermeture des salles de sports et bars. Pour l’ancienne employée du gouvernement, « le déconfinement trop rapide » a diminué les effets positifs de la politique israélienne contre la première vague de contaminations. «Un changement radical dans le processus de prise de décision est nécessaire pour endiguer une seconde vague.» a-t-elle fait savoir.