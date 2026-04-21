Cancer du poumon: les e-cigarettes pas si innocente que cela !

En mars 2026, au Royaume-Uni, le témoignage de Kayley Boda, une jeune femme de 22 ans a suscité la stupeur. Interrogée par la presse, la jeune femme a tout raconté de son parcours après un diagnostic de cancer du poumon de stade 3. Elle a notamment expliqué avoir commencé à vapoter à 15 ans, avec une consommation quotidienne de cigarettes électroniques. De quoi remettre en cause l’innocence des cigarettes électroniques.

Son histoire s’appuie sur des examens médicaux, des consultations répétées et des analyses hospitalières réalisées à partir du mois de novembre 2024. La jeune femme remarque qu’une éruption cutanée s’est développée, avant que des symptômes respiratoires persistants ne se soient révélés.

Un diagnostic long à se préciser

Plusieurs diagnostics sont évoqués, sans amélioration. Au fil des mois, la situation évolue. La jeune femme explique souffrir d’une toux continue et des sécrétions inhabituelles. Malgré cela, les consultations médicales concluent à une infection thoracique. Ce diagnostic est posé à plusieurs reprises… sans jamais que la question du cancer ne se pose réellement. Du moins, jusqu’à ce que des saignements apparaissent.

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Une radiographie est alors réalisée. Celle-ci met en évidence une anomalie pulmonaire. Des biopsies sont ensuite réalisées. Les premiers résultats écartent l’hypothèse d’un cancer en raison de son âge mais très vite, les médecins reviennent sur leur premier diagnostic et confirment la présence d’une tumeur.

Son pronostic vital reste engagé, les e-cigarettes dangereuses ?

Finalement, les analyses confirment la présence d’une tumeur. L’annonce intervient après plusieurs semaines d’incertitude, de débats, d’échanges entre les chercheurs, qui la classent même au stade 3. Une chimiothérapie est engagée dans la foulée. Le traitement entraîne des effets physiques importants au point que son pronostic reste engagé, avec une espérance de vie estimée à 18 mois. Un sujet central alors qu’on estime que plus de 100 millions de personnes dans le monde vapotent, dont 86 millions d’adultes, d’après les chiffres annoncés par l’OMS (Organisation mondiale de la santé).