La France essaye avec abnégation de parfaire sa gestion de la crise sanitaire qui a fait sur le territoire hexagonal plus de 30 000 décès et rendu près de 180 000 personnes malades. Malgré la sortie de déconfinement et la levée des mesures de verrouillages, le pays reste en alerte devant une pandémie qui tarde à se résorber. Il y a un peu moins d’un mois, la France décidait d’ouvrir de nouveau ses frontières aux voyageurs.

Une recommandation du Conseil européen concernant la restriction temporaire des déplacements non-essentiels, mais cette réouverture ne devait s’acter qu’à compter du 1 er juillet et pour un certain nombre de pays. Et ce vendredi, le nouveau locataire de Matignon annonçait un renforcement des mesures de sécurité aux frontières.

Désormais dépistages obligatoires…

Jean Castex nouveau premier ministre français annonçait donc ce vendredi de nouvelles mesures de sécurité aux portes d’entrées aéroportuaires et portuaires du pays. Ainsi donc, à compter du 1 er Aout prochain, il sera fait obligation aux voyageurs en provenance de 16 pays spécifiques, de se soumettre à des tests de dépistages obligatoires, couplés à une quatorzaine en cas de diagnostics positifs.

Ces 16 pays dont six d’Amérique du sud, quatre du Proche Orient, en plus de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, de la Turquie et de la Serbie, de l’Inde et des USA, seraient selon les autorités françaises des pays à risques. Ayant pour certains d’entre eux une « stratégie de dépistage » peu performante ou un « accès aux tests » peu étendu. Il à noter cependant que certains pays de ceux autorisés par l’Union Européen à entrer sur l’espace Schengen, figurent également sur la liste révélée par Castex.

Il s’agit notamment de la Serbie, de l’Algérie, et du Monténégro. Ce vendredi, le président français, Emmanuel Macron, a convoqué un nouveau conseil ministériel de défense contre la pandémie qui pourraient accoucher de nouvelle mesures. Alors que, selon les autorités sanitaires du pays, la tendance à l’augmentation du nombre de nouvelles contaminations se confirmait.