Amazon, au mieux de sa forme. En effet, l’action du géant de l’e-commerce a connu un bond de près de 8% hier soir, en fin de session, établissant sa marque à 3196 dollars l’action. Une valeur qui, si elle est très haute, n’a toutefois pas battu son record, établi le 13 juillet dernier, à 3344$. Dans les faits, Amazon a surtout profité d’une amélioration de ses objectifs financiers.

Jeff Bezos avait le sourire. Le fondateur d’Amazon a vu sa fortune personnelle gagner près de 13 milliards de dollars en l’espace de quelques instants. Il s’agit, à ce jour, du bond de richesse personnelle le plus important depuis que l’indice des milliardaires Bloomberg a été officiellement créé en 2012. En effet, son entreprise a su profiter d’un ensemble de bonnes nouvelles. La banque Goldman Sachs a décidé de revoir à la hausse ses estimations pour l’action d’Amazon, affirmant qu’elle pourrait bien s’établir, d’ici à la fin de l’année, à 3800$, soit 27% de plus que ce qui était prévu. Dans la foulée, les sociétés d’analyses MKM Partners et Jefferies ont suivi le mouvement.

Bezos, 13 milliards en quelques heures

MKM a revu la valeur du cours de l’action, de 2525$ à 3350, contre 3800$ pour Jefferies. Une excellente nouvelle pour l’entreprise qui a également profité du boom du Nasdaq, qui continue de battre des records historiques. Les valeurs technologiques profitent de cette fin de confinement pour faire parler d’elles. Désormais, Bezos peut se targuer d’avoir gonflé son compte en banque de 74 milliards de dollars depuis le début de l’année alors même que le monde traverse actuellement une période d’incertitude liée à la baisse de l’activité économique suite à la crise du covid-19.