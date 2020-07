Contrairement à son challenger républicain, Joe Biden n’organisera aucun meeting électoral avant la tenue de la prochaine élection de novembre. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une conférence de presse qu’il a animée ce lundi 30 juin à Wilmington, dans son Etat du Delaware. Cette décision de l’ancien proche collaborateur de Barack Obama serait liée aux conseils du médecin sur la pandémie actuelle relative au nouveau coronavirus.

Les conseils du docteur…

Pour le septuagénaire, « il s’agit de la campagne la plus étrange de l’histoire moderne » à cause de la situation sanitaire que traverse le monde entier. « Je vais suivre les consignes du docteur, pas juste pour moi mais pour le pays. Et cela veut dire que je ne vais pas organiser de meetings », a notamment annoncé le candidat démocrate lors de cette sortie médiatique. Cette option de Joe Biden relative au respect stricte des mesures pour limiter la propagation du Covid-19 lui vaut souvent de vives critiques auprès de son rival d’en face.

“J’ai vraiment hâte…”

Le camp de l’actuel locataire de la Maison Blanche n’hésite souvent pas à lancer des piques au candidat démocrate en indiquant qu’il est resté confiné dans son domicile de Wilmington sans organiser de rencontres physiques depuis l’arrêt soudain de la campagne en mars dernier. Les proches de son rival n’ont pas manqué de remettre en cause sa capacité intellectuelle. Pour elle, c’est une occasion pour Joe Biden de fuir derrière des rencontres virtuelles.

Mais le démocrate fera remarquer qu’il plutôt assez pressé d’étaler toutes ses capacités lors des débats. « Vous n’avez qu’à m’observer et j’ai vraiment hâte de comparer mes capacités cognitives avec les capacités cognitives de l’homme contre lequel je me présente. », avait-il indiqué tout en précisant qu’il avait bien l’intention de participer à tous les débats prévus contre son challenger.