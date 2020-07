Au cours du week-end écoulé dans la ville américaine de Marshall, dans le Minne­sota, un couple s’est illustré par un comportement plutôt particulier dans un super­mar­ché Walmart. En effet, en lieu et place du masque de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus, le couple a utilisé un drapeau nazi. Dans une vidéo filmée et diffusée par un autre usager du centre commercial, on peut entendre ces deux clients spéciaux du supermarché dire : « Si vous votez pour Joe Biden, vous allez vivre dans l’Al­le­magne nazie, c’est ça qui vous attend ! ».

Interdits d’entrer le supermarché pendant un an

La direction de la structure a tenu à faire des clarifications suite à cet incident qui s’est produit au sein de son magasin. Par le canal d’un communiqué, les responsables ont fait remarquer que les magasins sous leur direction « ne toléreraient aucune forme de discrimination ou de harcèlement dans aucun aspect de nos activités ». « La direction du magasin a proposé aux individus des masques jetables comme alternative, ce qu’ils ont refusé. Les individus sont devenus belliqueux et ont été invités à quitter le magasin par la direction. », a poursuivi le communiqué. La police est par la suite intervenue sans toutefois mettre aux arrêts le couple. Il leur a été interdit de rentrer dans un supermarché Walmart, pendant au moins un an.