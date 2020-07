Va-t-on connaître un jour la vérité dans l’affaire Johnny Depp-Amber Heard. Chaque jour avec son lot de nouveautés dans cette affaire qui déchaîne les passions aux États-Unis. Le mythique acteur de pirate des Caraïbes et l’actrice d’Aquaman ont formé l’un des couples les plus glamours de toute l’industrie du showbiz. Aujourd’hui , les deux stars sont littéralement entrées en guerre, leur divorce fait régulièrement la Une des magazines People américains. Tantôt on a l’impression que c’est Amber Heard qui dit la vérité et il y a des moments où c’est Johnny Depp qui est convaincant.

De nombreuses informations ont circulé sur la relation qu’entretenaient Johnny Depp et Amber Heard, c’est ainsi que l’acteur de 57 ans a poursuivi en justice le groupe de presse, News group Newspapers (NGN). NGN est la maison d’édition du quotidien britannique The Sun. En avril 2018, le média anglais avait déclaré que Johnny Depp battait fréquemment Amber Heard qui était sa compagne d’alors.

Une autre face très sombre

En raison de la pandémie du coronavirus, le procès avait été reporté mais les audiences ont repris il y a quelques jours avec leur lot de révélations. Le lundi 20 juillet, Amber Heard était à la barre elle dira qu’elle s’est beaucoup disputée avec Johnny Depp lorsqu’ils étaient ensemble. La sublime jeune femme a même indiqué qu’il fut un moment où elle craignait pour sa vie “Il a explicitement menacé de me tuer de nombreuses fois, en particulier à la fin de notre relation. Il est très bon pour manipuler les gens” explique Amber Heard dans un témoignage écrit. L’actrice a présenté son ex compagnon comme un monstre froid sans pitié qui sait très bien caché son jeu. “Je l’aimais et je ne voulais pas perdre cela. son autre face était celle d’un monstre, mais j’ai toujours gardé l’espoir qu’il se désintoxiquerait” a notifié la star américaine.