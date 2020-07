La première sortie politique du rappeur américain Kanye West s’inscrivant dans le cadre de sa campagne pour le compte de la prochaine élection présidentielle aurait engendré une tension entre lui et son épouse. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication du média « People » qui indique que Kimberly Kardashian serait véritablement en colère à cause des déclarations qui ont été faites sur « North ». « Kim est choquée de ce qu’a dit Kanye à propos de l’avortement de North. Elle est furieuse qu’il ait partagé quelque chose de si privé », a notamment fait savoir le média.

Les deux époux à couteaux tirés?

« Les choses se sont considérablement dégradées entre eux et cela est arrivé assez soudainement », a poursuivi le média. Tout serait parti des déclarations qui ont été faites par le rappeur devenu politicien lors de son meeting organisé en Caroline du Sud le dimanche 19 juillet. Pendant son discours qui a duré près d’une heure d’horloge, Kanye West s’est non seulement évertué à détailler ce qu’il envisageait faire pour son pays mais a également dévoilé des informations très personnelles sur sa famille.

Il a insisté en effet sur le fait que leur fille « North » soit en vie à cause de son épouse. Selon ses confidences, à l’origine, il n’était pas pour l’évolution de la grossesse. « Parce que j’avais à l’époque, vous savez, un style de vie de rappeur donc elle m’a dit qu’elle était enceinte d’un mois, de deux mois, de trois mois et nous avons parlé de ne pas avoir cet enfant. Elle avait la pilule dans sa main. Kim a mis cet enfant au monde même si je ne le voulais pas. Elle s’est levée et a protégé cette enfant », avait confié le candidat à l’élection président américaine à l’assistance.