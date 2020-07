Alors qu’il est au plus bas dans les sondages de la prochaine présidentielle américaine, avec 2% des intentions de vote, le rappeur Kanye West a décidé de continuer sa campagne. Le 19 juillet dernier, l’artiste originaire de Chicago a d’ailleurs tenu son tout premier meeting de campagne, du côté de Charleston, en Caroline du Sud.

Un meeting dont les invités ont été triés sur le volet. En outre, l’équipe West a tenu à imposer certaines règles, dont le port du masque et la distanciation sociale. Si l’idée est plutôt bonne, la situation elle a rapidement dérapé. Alors qu’il évoquait divers sujets, comme l’avortement, le rappeur s’est mis à pleurer. Au cours de son discours, Kanye West a affirmé qu’il avait été à deux doigts de demander à son épouse, Kim Kardashian, d’avorter lorsqu’elle était enceinte de leur fille, North.

Kanye West inquiète ses proches

Une discussion avec son père, qui a lui aussi révélé qu’il souhaitait voir son épouse avorter de Kanye West, a changé la donne. Chamboulé, il s’est alors mis à crier qu’il avait failli tuer sa fille. Décousu, son discours a choqué une bonne partie de l’opinion, qui estime que la santé mentale du rappeur, est de plus en plus bancale. La famille Kardashian se serait elle-même déclarée inquiète. Selon certaines sources, Kim Kardashian plaiderait auprès de son époux, pour qu’il reçoive de l’aide d’un professionnel, chose que ce dernier refuse.

Des troubles mentaux qui font peur aux fans

Autre problème, les affaires de Kanye West. Musique, mode, le rappeur a mis en place divers business. Problème, en enchaînant les propos polémiques et en suscitant l’indignation, ce dernier dessert sa cause, au point que de plus en plus d’internautes et fans soient prêts à lui tourner le dos. Enfin, aux yeux des Kardashian, le rappeur en fait beaucoup trop. Considéré comme une distraction, l’artiste, de par ses frasques, s’impose au milieu d’un sujet très sérieux. S’il ne devrait pas gagner, sa candidature pourrait toutefois peser lourd, notamment du côté de Biden, qui pourrait perdre des voix au sein de l’électorat afro-américain.