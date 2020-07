Kanye West semble ne pas être au mieux de sa forme. Il y a quelques jours, le rappeur, candidat déclaré aux prochaines élections présidentielles américaines, avait, au cours de son premier meeting politique à Charleston en Caroline du Sud, littéralement fondu en larmes. Il confiera plus tard que le thème développé alors, celui de l’avortement, lui avait été particulièrement sensible.

Quelques jours plus tard, alors que toute la presse people et bien entendu son cercle familiale et son épouse, s’inquiétaient de sa santé psychologique ; des antécédents de troubles bipolaires ; le rappeur avait accusé Kim Kardashian, d’être avec un médecin, entrain de comploter pour l’interner. Ce vendredi émergeait dans la presse people que Kanye West était prêt à faire sur son sex-symbol d’épouse, des révélations fracassantes si elle persistait dans son « projet ».

Kanye West détient des secrets…

Après l’épisode de Charleston, la star de téléréalité Kim Kardashian avait dit son inquiétude quant à la résurgence des troubles bipolaires de son époux. Cela avait suffi à Kanye, 43 ans, pour faire un certain nombre de déclarations cette semaine, alléguant sur Twitter que sa femme Kim, 39 ans, et sa belle-mère Kris Jenner, 64 ans, tentaient en secret de le faire interner. Ce vendredi, selon The Sun, un media britannique, des proches à l’artiste auraient confié qu’il avait menacé son épouse de diffuser en direct sur les réseaux de nombreux secrets de la femme d’affaire et de révéler à la face du monde les faces cachée de Kim Kardashian.

Pour Kardasahian, les propos de son époux seraient à mettre à l’actif du délire de persécution qu’auraient induit ses troubles psychologiques. Déjà ce mercredi sur Instagram, Mme West dans un article publié avait confirmé, les problèmes mentaux de son époux et a déclaré que c’était “incroyablement compliqué et douloureux“. Et que seuls ceux qui avaient un être cher qui souffrait de ce mal pouvaient comprendre, la détresse dans laquelle elle pouvait se retrouver.

« Je n’ai jamais parlé publiquement sur la façon dont cela nous a touchés à la maison parce que je suis très protecteur vis-à-vis de nos enfants et du droit de Kanye à la vie privée en ce qui concerne sa santé » avait-elle écrit en substance. Avant d’ajouter que « Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur ,et comprennent que parfois ses paroles ne correspondent pas à ses intentions ».