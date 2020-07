L’histoire de ce migrant est une histoire peu commune. Car il n’était pas courant, voire assez rare que les autorités d’un pays européen d’accueil se « mobilisent » pour permettre la venue sur leur sol d’un demandeur africain de visa. C’est pourtant ce qui arrivait à Amadou Diallo, un jeune migrant guinéen qui ayant débarqué en Grèce, réussissait l’exploit de susciter par son histoire tellement de sympathie, que Athènes et Paris disent travailler de concert pour lui permettre de vivre « ses rêves ».

Quand la France tend ses bras grands ouverts…

C’est par un communiqué conjoint que les patrons du ministère français des Affaires Etrangères et de celui délégué chargé la Citoyenneté, ont déclaré travailler de concert pour que la demande de visa de Mr Amadou Diallo soit « traitée » avec diligence. Une diligence actée afin de permettre au jeune migrant de 20 ans, de rapidement bénéficier du titre de séjour nécessaire pour son entrée à Sciences Po Paris, où il avait réussi à se faire admettre.

Le jeune homme arrivé illégalement de Guinée, aux portes grecques de l’Europe, notamment celui de l’Île de Lesbos ; Amadou Diallo avait réussi à se sortir du camp de migrants de Moria et à se faire prendre en charge par une ONG agissant dans le social. Par la force de la détermination et conscient de la formidable chance qui était la sienne, alors qu’il réussissait à intégrer un lycée ; le jeune migrant passait haut la main ses examens. Et se faisait admettre avec une bourse d’études dans l’établissement élitiste de L’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Mais impossible, pour lui de bénéficier de cette bourse puisqu’il devait d’abord recevoir l’asile en Grèce avant de prétendre entrer en France.

Mais son histoire relayée par un média français, avait réussi à capter l’attention de politiques en Grèce et en France. Le 20 juillet dernier, Il recevait contre toute attente un jugement favorable de la cour d’appel d’Athènes, et obtenait le droit d’asile en Grèce. Et depuis l’implication personnelle en France des ministres Schiappa et Le Drian ; Amadou avait également bon espoir de débuter avec ses congénères, la rentrée en Septembre prochain.