Un nouveau virus a été découvert en Chine. Il s’agit en effet du G4, un virus qui selon les chercheurs chinois a tout le potentiel pour entraîner une pandémie. Détecté dans les élevages de porcs, ce virus dispose de caractéristiques génétiques qui se rapprochent de la souche de grippe H1N1. Le groupe de scientifiques qui interviennent au Centre de prévention et de lutte contre les maladies ou dans les universités chinoises, a révélé en début de semaine, les résultats de son étude dans une revue scientifique américaine, dénommée Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

179 virus trouvés

Depuis neuf ans, un hôpital vétérinaire ainsi que les abattoirs d’une dizaine de provinces en Chine, ont servi de laboratoires permanents aux chercheurs. Durant cette période, 30 000 prélèvements dans les naseaux de porcs ont été réalisés. Un total de 179 virus de tous genres a été trouvé, mais c’est le G4 qui a finalement remporté la bataille, depuis les quatre dernières années. Par ailleurs, plusieurs employés dans des abattoirs et d’autres salariés qui interviennent dans la filière, ont progressivement été contaminés en bon nombre. 10.4 % des examens sanguins réalisés sur des personnes soupçonnées d’avoir été infectées se sont avérés positifs.

Une inquiétude liée à une adaptation humaine

Et même s’il n’y a pas encore de preuves démontrant que le virus peut se transmettre d’un homme à un autre, les chercheurs chinois indiquent qu’il en a tout le potentiel. L‘étude a notamment averti sur le fait que « l’inquiétude est que les infections d’humains par le virus G4 ne mènent à une adaptation humaine et n’augmentent le risque d’une pandémie humaine ». Alors, les scientifiques ont suggéré la mise en place d’un système de surveillance de toute la population qui d’une manière ou d’une autre est au contact des porcs, ainsi que sur l’ensemble du territoire chinois.