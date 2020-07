C’est une bonne nouvelle pour les familles des marins sud-coréens enlevés par les pirates le 24 juin dernier au large de la côte béninoise. Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a annoncé leur libération le samedi 25 juillet dernier. C’est en réalité la veille, que les marins ont été relâchés dans le sud du Nigéria, après plus d’un mois de captivité. Ces marins étaient à bord du Panofi Frontier, un bateau de pêche, quand un groupe armé a attaqué celui-ci.

Ils seront ensuite enlevés avec un ghanéen. Ce dernier a également été relâché. Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, il a regagné l’ambassade de son pays au Nigéria. Les cinq marins sud-coréens ont rejoint un endroit sûr trouvé par leur ambassade dans le pays de Buhari. Ils vont prendre la direction du Ghana s’ils le souhaitent, dès qu’un vol sera disponible. Aucune information n’a cependant filtré sur la façon dont les kidnappés ont été libérés, ni sur l’identité des ravisseurs.

13 matelots enlevés le 17 juillet 2020

On ne saura peut-être jamais si le gouvernement sud-coréen a payé ou non, une rançon. Le Golfe de Guinée, surtout les côtes béninoises sont devenues des repaires de pirates ces dernières années. Il y a quelques mois seulement on annonçait la libération de marins enlevés au large de Cotonou. Ces derniers faisaient partie de l’équipage d’un porte-conteneurs.

L’activité des bandits des mers dans cette région de l’Afrique est inquiétante. Le vendredi 17 juillet 2020 ils ont encore attaqué un pétrolier : le MV Curacao Trader. Le bateau voguait à 350 km de la côte béninoise. 13 matelots de nationalités russe et ukrainienne ont été enlevés.