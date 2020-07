Les proverbes en Afrique sont issus d’un réel art oratoire. Les peuples africains ayant hérité de cet art, le pratiquent naturellement avec beaucoup de jeux de mots synonymes, antonymes, homonymes en hésitant pas à faire des parallèles avec des phénomènes naturels parmi les humains, les animaux et l’environnement.

Plusieurs proverbes peuvent avoir la même signification mais ils ont tous une valeur. Les traditions africaines ont toujours intégré profondément les sciences de la nature à leur style de vie et même dans leur manière de se soigner contre les maux. Au lieu de faire de grandes phrases pour attirer l’attention de son interlocuteur, l’individu peur faire référence à un état, un concept social, la biologie ou des phénomènes naturels entre humains ou animaux ou sur les végétaux ou même entre chacun de ces éléments. C’est bien le cas de ce proverbe où l’on parle essentiellement du corps humain et spécifiquement de la disposition des oreilles et de la tête. Pourquoi ?

Les oreilles se situent toujours sur la tête. Elles ont une position spécifique sur les 2 côtés de la tête et restent bien en parallèle dans la majorité des cas. Les oreilles n’ont jamais apparu plus haut sur la tête d’un individu (sauf s’il y a déformation). Cependant, les oreilles se positionnent souvent presque au milieu de chaque côté de la tête sans jamais se rendre plus en hauteur. Elles ne se développent donc jamais sur le crâne humain par exemple autour des cheveux ! Non. Le proverbe vient donc rappeler l’invariabilité de la constitution physique observée sur l’humain quelque soit leur position géographique sur le globe terrestre.

Tout existe certes, mais dans un ordre précis qu’il faut apprendre à respecter ou intégrer, la notion du respect étant une valeur très importante en Afrique. Comme dans une société avec sa hiérarchie, le respect des niveaux est important voire incontournable. La véritable signification de ce proverbe est de rappeler aux héritiers ou ceux qui l’apprennent comme ceux qui l’entendent, la notion du respect, la considération de l’ordre établi dans la nature, dans les hiérarchies de la société et surtout du droit d’aînesse où chacun a sa place et qu’aucun enfant (comme l’oreille) n’est né avant ses géniteurs (la tête). On comprendra comment l’éducation peut être rigoureuse en terre africaine afin que les sociétés restent organisées avec la première police instaurée : l’éducation.