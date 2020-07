L’étau se resserre contre l’actuel chef d’arrondissement de Togba dans la commune d’Abomey-Calavi. Sur instruction du procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, Médessey Kodjo, l’élu communal de la liste Union Progressiste, a été placé sous mandat de dépôt dans une affaire devant les juridictions. Pierre Gbègnon et douze autres personnes sont privés de leur liberté depuis le mercredi 22 juillet 2020.

L’un des mis en cause, le chef d’arrondissement de Togba, géomètre topographe de profession et promoteur d’un cabinet n’est pas un expert géomètre. Il aurait été démasqué à l’issue des audits commandités dans toutes les communes par le pouvoir. Usurpation de titre et escroquerie sont entre autres chefs d’accusations retenus contre l’élu communal. Il lui est reproché d’avoir mené des opérations de lotissement dans son arrondissement.

Une source anonyme informe qu’il n’est pas expert géomètre, mais prend des marchés sous le couvert d’un cabinet qui en a la compétence. Sauf que pendant les fouilles dans son bureau, des reçus émis et signés par lui-même auraient été retrouvés. Une douzaine de géomètres sont également placés en détention provisoire. Rappelons que l’ordre des géomètres interpellé dans le cadre de cette affaire a décliné sa responsabilité.