En France, nombreux sont les conducteurs de bus ou de tramway qui font les frais de la mesure relative au port obligatoire de masques dans les lieux publics. En effet, ces chauffeurs ont du mal à faire respecter ces mesures et sont agressés par les usagers des bus qui sont hostiles au port de bavettes. Le parquet d’Orléans indique qu’un mineur a été interpellé et placé en garde ce jeudi pour avoir fait preuve de violence sur un conducteur de bus. Il aurait violenté la victime après que cette dernière lui a demandé de se conformer à la mesure relative au port de masques.

“Violence sur personne chargée d’un mission de service public”

Le conducteur est sorti de cette agression avec une blessure à l’œil et quatre jours d’incapacité totale de travail. Le mis en cause a été interpellé « pour violence sur personne chargée d’une mission de service public » a confié le parquet d’Orléans. « Il monte dans le bus au niveau de la gare routière. Le chauffeur lui fait remarquer que le port du masque est obligatoire. Il remonte alors son T-shirt au niveau de son visage et se dirige vers le fond du bus. Il revient quelques instants plus tard, cette fois avec un masque et assène plusieurs séries de coups au conducteur », a essayé d’expliquer parquet d’Orléans.

Déjà un décès dans les rangs des conducteurs

Des faits similaires se sont produits à Dijon ce jeudi soir. Selon les informations rapportées par les médias locaux, deux passagers d’un tramway auraient agressé le conducteur. Quelques minutes avant l’agression, le chauffeur aurait rappelé à l’ordre les usagers de son véhicule qui n’avaient pas porté le masque. C’est alors que l’altercation a eu lieu. Le conducteur s’en est sorti avec quelques blessures et a été pris en charge par les pompiers. L’un des agresseurs a par la suite été interpellé. Rappelons qu’au début du mois de juillet, un chauffeur de bus de Bayonne avait succombé suite à une violente agression qu’il a subie dans le même contexte.