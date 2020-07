MHD, libéré. En effet, le rappeur français, incarcéré depuis le mois de janvier 2019, a reçu de la justice française, une autorisation de libération, sous contrôle judiciaire. Pour rappel, ce dernier est accusé d’avoir participé à une violente rixe au cours de l’été 2018, provoquant par la même occasion, la mort d’un jeune homme de 23 ans.

Incarcéré pour « homicide volontaire », le rappeur a toujours nié avoir joué un rôle dans le décès de la victime. Toutefois, sa voiture a bel et bien été retrouvée à proximité des lieux du drame et plusieurs personnes ont confirmé l’avoir vu cette nuit-là, entre les 5 et 6 juillet 2018. Pris à partie, Loïc K. était alors décédé des suites de ses blessures.

MHD, remis en liberté

Dans les faits, le mandat de dépôt de la star française est arrivé à expiration ce jeudi et la justice ne le renouvellera pas. Une information confirmée par l’avocate de l’artiste, Me Élise Arfi. Cependant, la cour d’appel de Paris pourrait, le 23 juillet prochain, infirmer une ordonnance de non-prolongation de sa détention provisoire, ce qui le forcerait à retourner derrière les barreaux. L’affaire elle, ne semble pas être sur le point de se conclure puisqu’un véritable bras de fer se profile entre les avocats du rappeur et la justice. Les prochaines semaines s’annoncent décisives dans son dossier et nul doute qu’un retour derrière les barreaux pourrait faire beaucoup de remous.